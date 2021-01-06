ЕС готов предоставить безвизовый режим российским «иностранным агентам»

06.01.2021, 18:51, Разное

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Лица, признанные в России иностранными агентами, могут получить право на безвизовый въезд в страны Евросоюза.

С соответствующей инициативой выступили 5 из 7 фракций Европарламента. В случае принятия закона российским властям придется столкнуться с большим количеством желающих стать «иноагентами».

Немецкий евродепутат Михаэль Галер объяснил, что европейский документ вполне соответствует духу российского закона:

– Кремль утверждает, что «иноагенты» финансируются странами НАТО? Тогда не вижу причин ограничивать «наших сотрудников» в передвижении по Европе. Пусть посетят курорты Средиземного моря, посмотрят римский Колизей или парижский Лувр. В конце концов получить указания от кураторов.

Как стало известно, только за первую неделю января в России было зарегистрировано 15 новых партий и 14 обществ по борьбе с коррупцией. Среди организаторов: представители крупного бизнеса, сотрудники министерств и Администрации Президента.

В МИД и Минюсте отказались прокомментировать европейскую инициативу. Представитель одного из министерств, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что больше пяти «статусов» в месяц они присваивать не планируют. К тому же кандидаты в «иностранные агенты» должны будут предоставить убедительные доказательства финансирования из стран НАТО.

Отмечается также, что среди новых активистов в борьбе с коррупцией оказались даже некоторые бизнесмены из санкционного списка ЕС. Однако позиция Европарламента в этом вопросе остается неизменна: санкционным «иноагентам» дорога в Европу будет по прежнему закрыта.