 

Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина

06.01.2021, 18:50, Новости дня
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Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по главной роли в сериале “Мистер Бин”, в интервью изданию RadioTimes заявил, что сейчас озвучивает своего героя для мультипликационного проекта, но с нетерпением ожидает окончания работы.

Актер признался, что ответственность, которую он испытывает во время озвучивания анимационного образа Мистера Бина вызывает в нем неприятные чувства, а самого героя назвал “утомительным”. 

Премьера комедийного сериала “Мистер Бин” состоялась в 1990 году. Аткинсон играл в нем до 1995 года, а затем снялся в отдельных эпизодах в 2007 и 2015 годах. 

В 2012 году актер  в образе Мистера Бина участвовал в открытии Олимпийских игр в Лондоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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