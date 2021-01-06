Загадочный «водяной дракон» из озера Челан

06.01.2021, 18:50, Разное

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Местные индейские легенды гласят, что озеро Челан на самом деле бездонное и где-то там в его темных глубинах живет злобный дух, которого ни в коем случае нельзя обижать или проявлять к нему неуважение. Иначе он выберется из воды и разгромит деревню.

Озеро Челан (Шелан) находится на территории штата Вашингтон (США) и в длину 88 км, а в ширину 2 км. Это самое крупный природный водоем в штате со средней глубиной 114 метров, а максимальной 453 метра.

Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов, любителей рыбалки и водных видов отдыха, но у исследователей аномальных явлений это озеро в первую очередь известно своими легендами о живущем в ее водах "водяном драконе".

Для такого крупного озера не будет удивительным наличие больших по размерам сомов или иных крупных рыб, которые традиционно считаются источниками большинства легенд о загадочных "озерных чудовищах", но "дракон" озера Челан не просто прячется где-то в воде, а якобы приходит из неведомых глубин.

Да, существуют стойкие легенды о том, что у озера Челан вообще нет дна, по этой причине одно из его древних названий переводится как "Глубокое озеро". Индейцы рассказывали, что в периоды засухи линия воды в озере сильно понижалась, но даже тогда они никогда не видели его дна и не могли измерить глубину.

В журнале "Western Folklore" в 1960 году была опубликована статья исследователя Генри Персона, который изучал местные индейские предания об этом озере:

"От нескольких широко разрозненных информаторов я слышал, что "всем давно известно, что у этого озера нет дна. Во время войны военно-морской флот испытывал там гидроакустические системы, и они снова и снова пытались определить глубину с помощью новейшего, самого современного оборудования. Но они никогда не получали никакого эха – дно никогда не регистрировалось на машине".

Как указывалось выше, официальные данные гласят, что дно у озера Челан все-таки есть, хотя в самом глубоком его месте оно действительно уходит на почти полукилометровую глубину. Может быть военные приборы тогда просто ошиблись? Кто знает.

Помимо легенд о бездонности, индейцы рассказывали, что в глубинах озера находится разветвленная система подводных пещер и что именно где-то там в глубине прячется огромный зверь под названием Нхахахатк (N'hah'hahat'q), которого они считали не сколько реальным животным, сколько злым водяным духом.

Если проявить к нему непочтение или, более того, разгневать его, то Нхахахатк будет нападать на людей, утаскивая их под воду, а также на домашний скот, хватая его своей огромной пастью прямо с прибрежной полосы. Есть даже история о том, что разгневанный "дракон" вылезал из воды и громил индейские деревни.

Именно из-за этого живущие рядом с озером индейские племена крайне редко плавали по озеру на лодках и не любили ловить в нем рыбу.

Когда в эти места прибыли европейские поселенцы, они услышали от индейцев рассказы о водяном духе и якобы тоже видели его. Эти истории начали множиться, добавляя множество новых элементов, однако появляющиеся время от времени истории очевидцев убеждали людей в том, что все это не просто сказки и легенды.

Очевидцы явно наблюдали в озере Челан нечто крупное, что одни описывали как гигантского крокодила. а другие как нечто с длинной шеей, скорее напоминающее монстра из озера Лох-Несс.

2 декабря 1892 году в газете "Daily Picayune" появилось первое задокументированное наблюдение от трех очевидцев, которые находились на берегу озера Челан и решили в нем искупаться.

"Недавно трое путешественников были на верхнем берегу озера Челан, один из них спустился в воду, чтобы искупаться. Его схватило за ногу морское чудовище и затащило в глубокую воду, когда его крики привлекли внимание его товарищей, которые пришли ему на помощь.

Они вытащили его на берег и монстр вцепился в его ногу. У него были ноги и тело, как у аллигатора, а голова и глаза – как у змеи. Между его передними и задними ногами были большие ребристые крылья.

Мужчины изо всех сил пытались оторвать чудовище от ноги своего товарища и, наконец, попробовали огонь, в результате чего животное внезапно поднялось в воздух, унесло свою жертву с собой и, наконец, приземлилось в озере, где оба исчезли с глаз долой".

Странные наблюдения и рассказы, поступающие от очевидцев, будут продолжаться и в последующие годы, и особенно странный отчет поступил в 1945 году. В этом году школьный автобус трагически упал в озеро, в результате чего погибли все находившиеся на его борту, после чего для расследования была отправлена ​​группа дайверов.

Эти водолазы якобы встретили под водой "огромную темную фигуру", которая кружила вокруг них на глубине около 200 футов. Видимо, водолазы были настолько встревожены этим зрелищем, что один из них отказался возвращаться обратно, и возникает вопрос, что это могло быть.

Нам остается только гадать, что происходит в водах этого озере, так как официально тут никогда не проходили исследования по поиску загадочного "морского дракона".