 

Иран призвали немедленно прекратить обогащение урана до 20%

06.01.2021, 18:22, Новости дня
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Великобритания, Германия и Франция призывают Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, говорится в совместном заявлении трех стран.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран 4 января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Фордо», – говорится в документе, передает ТАСС. 

Также в заявлении указано, что обогащение урана является прямым нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе со стороны Тегерана. 

«Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки и воздерживаться от дальнейших шагов, вызывающих рост напряженности и ограничивающих возможности для осуществления эффективных дипломатических действий», – говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что Иран не может обогащать уран до такого уровня в целях его гражданского применения. Действия Тегерана создают «очень существенные риски распространения» ядерного оружия, так «подрывается приверженность» участников СВПД сохранению ядерной сделки и снижается вероятность возобновления диалога с США после смены администрации. 

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу».

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением от своих обязательств, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), однако это следствие грубых нарушений обязательство со стороны США. 



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