Демократы заявили о победе на выборах в сенат США

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06.01.2021, 18:22, Новости дня
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Представитель Демократической партии Джон Ософ поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью на выборах в сенат США.

«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», – сказал он обращении к избирателям, передает «Интерфакс». Таким образом, он фактически сообщил о победе над республиканцем Дэвидом Пердью.

Между тем подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,19% голосов избирателей, Пердью – 49,81%.

Также на выборах в сенат лидирует демократ Рафаэль Уорнок, который, по данным газеты The New York Times, получает поддержку 50,6% избирателей, а его соперник, кандидат от республиканцев Келли Леффлер набирает 49,4% голосов.

В среду в американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над сенатом.

Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель сената.



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