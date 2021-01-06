Утверджен порядок работы сервиса для поступления в вузы онлайн

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06.01.2021, 18:22, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», с помощью которого абитуриенты смогут отслеживать ход вступительной компании дистанционно.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. С помощью сервиса поступающие смогут отслеживать ход вступительной компании дистанционно, им придется подтверждать свои действия электронной подписью.

«Целью реализации I этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации, в том числе зачисления… в автоматизированном режиме с использованием уникального электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной информации о документе установленного образца, полученного из единого портала», – следует из документа.

Контролировать работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

В августе Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что сервис «Поступление в вуз онлайн» позволит абитуриентам подать документы в 54 российских университета через «Госуслуги». 

Напомним, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован приказ министерства, согласно которому абитуриенты в 2020 году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме.



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