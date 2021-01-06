Названы невыносимые привычки людей с высоким уровнем IQ

06.01.2021, 18:18, Разное

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Учёные назвали несколько невыносимых привычек, свидетельствующих о высоком уровне IQ. Все они чаще встречаются именно у высокоинтеллектуальных людей, но для обычного человека воспринимаются как негативные черты.

Привычка грызть ногти может вызывать не только отвращение, но и отбить желание общаться с человеком. Несмотря на это, именно подобное действие чаще остальных замечено у людей с высокими показателями IQ. Также нередко встречается употребление ненормативной лексики при поиске нужных слов во время разговора. Наряду с этим человек с выдающимся интеллектом может употреблять в своей речи протяжённые «ууу» и «эээ».

Ещё одна черта, которая может раздражать многих людей, когда кто-то постоянно опаздывает. Исследование показало, что люди с IQ выше среднего редко приходят вовремя на любые встречи. Они также проявляют беспричинное беспокойство и не могут подолгу сидеть на одном месте. Нередко такие люди откладывают все дела на более поздний срок, несмотря на необходимость выполнить их как можно скорее.

Игнорирование беспорядка на столе тоже может говорить об интеллектуальной подкованности человека. Такие люди постоянно что-то жуют, когда сосредотачиваются на чём-то конкретном. Ещё одной привычкой назван отказ от незначительных вещей в пользу более важных. Учёные объяснили, что даже одно совпадение из всего списка уже говорит о том, что показатель IQ у такого человека выше среднего.