 

Адвокат Жорин рассказал, как Цискаридзе может решить проблему публикации личных интимных фотографий

06.01.2021, 18:18, Разное
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Недавно в Сети были опубликованы интимные снимки человека, похожего на хореографа Николая Цискаридзе. По мнению адвоката Сергея Жорина, танцор должен воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, а также обратиться в полицию.
На данный момент количество случаев попадания личной информации в интернет очень велико. Лучшим выходом является отказаться от хранения таких файлов, ведь они запросто могут попасть в общий доступ. «Цискаридзе может рассчитывать на защиту ввиду двух статей ГК – 152.1 «Защита изображения» и 152.2 «Охрана частной жизни». Далее правоохранители будут искать человека, распространившего фото интимного характера. В случае положительного исхода Цискаридзе может рассчитывать не только на удаление кадров из Сети, но и на компенсацию морального ущерба», – добавил юрист.

«Пока непонятно, есть ли у Цискаридзе связи для того, чтобы делом занялись квалифицированные эксперты. Дело в том, что зачастую такие преступления не раскрываются. Рекомендую ему нанять профессионального юриста, который будет представлять его интересы в данном деле», – подытожил Жорин.



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