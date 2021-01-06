Названы подарки, которые получили звездные дети в 2020 году

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06.01.2021, 18:18, Разное
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Стало известно, что звездные дети получали в качестве подарков в 2020 году. Несмотря на пандемию, знаменитые родители не переставали радовать своих наследников.
Все чаще звездные родители устраивают для своих детей сюрприз с самого утра. В гостиной ставятся несколько больших коробок с подарками. Потом приглашается виновник торжества и начинается распаковка. Праздники не обходятся без аниматоров и оформления. В 2020 году на дни рождения к детям знаменитостей приходили Смурфики, Человек-паук, Олафа и другие персонажи.

Ксения Бородина старшей дочери Марусе подарила рабочее место для визажиста. Также на 11-летие девочка получила огромный набор косметики. Друзья и родственники подарили имениннице светящийся скейтборд и множество брендовой одежды.

Изображение взято с: [email protected]
Младшая дочь ведущей Теона в декабре отпраздновала пятилетие. Она получила в подарок свои любимые игрушки и первый смартфон – iPhone, который сильно просила у родителей.

Мартин Киркоров на 8-летие получил мотоцикл от рэпера Тимати. Король отечественной эстрады решил устроить вечеринку на природе, куда пригласил своих друзей с детьми. Праздник был стилизован под фильм «Звездные войны».

Изображение взято с: [email protected]
Двойняшки Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения 18 сентября. Первыми их поздравили Максим Галкин и Алла Пугачева. Звездная пара старается делать наследникам практичные подарки. На этот раз они получили планшеты, которые помогут в учебе.



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