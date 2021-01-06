После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители

06.01.2021, 17:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Грабители пытались проникнуть в дом американского рэпера Dr Dre после того, как СМИ сообщили, что с 4 января он находится в реанимации. Об этом 6 января заявил телеканал ABC7 со ссылкой на заявление лос-анджелеской полиции.

Сообщается, что 5 января примерно в 22.00 грабители предприняли попытку пробраться в дом музыканта, который расположен в районе Брентвуд в западной части Лос-Анджелеса, но у них ничего не вышло.

Полиция задержала четверых подозреваемых, которые прибыли к дому рэпера на внедорожнике.

https://www.facebook.com/ABC7/posts/10158096042132452

О госпитализации музыканта с аневризмой мозга американские СМИ написали 5 января. Сообщалось, что Dr Dre находится в реанимации. 6 января рэпер вышел на связь и заявил, что вскоре планирует выписаться домой.

Dr. Dre (настоящее имя – Андре Янг) является одним из самых успешных битмейкеров в рэп-музыке, став популяризатором джи-фанка.

В декабре 2019 года музыкант занял первое место в рейтинге самых богатых музыкантов по версии американского журнала Forbes. Состояние рэпера издание оценило в $950 млн.

В июне 2020 года супруга музыканта Николь Янг подала на развод после 24 лет брака.