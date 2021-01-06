 

Министр культуры: «Ради снятия санкций готовы проводить столько ЛГБТ-фестивалей, сколько потребуется»

06.01.2021, 17:51, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова ответила на критику со стороны общественности за одобрение ей проведения международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге с 11 по 25 ноября 2021 года. Чиновница назвала всех критиков врагами российского государства.

– Давайте говорить без эмоций. Ни законов, ни Конституцию ЛГБТ-фестиваль не нарушает, а в плане международных отношений он нам даже полезен. Сегодня осталось мало сфер, в которых Россия и остальной мир могут сотрудничать без взаимных претензий. Одной из претензий к нам называют притеснение прав сексуальных меньшинств. Мы постоянно пытаемся доказать, что это не так, и фестиваль в Петербурге – яркий тому пример. Я считаю, что они должны приехать в один из наших лучших городов, посмотреть своими глазами всё, увидеть, что мы не варвары, а европейский народ, любящий искусство, вне зависимости от его ориентации. А там и санкции снимут. Если для этого нужно проводить ЛГБТ-фестивали, мы всегда готовы, – пояснила Любимова.

Министр добавила, что Минкульт не поддерживал мероприятие финансово. По её словам, у фестиваля хватает спонсоров среди депутатов Госдумы, бизнесменов, телеведущих и популярных блогеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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