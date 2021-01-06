 

Поставка российской вакцины “Спутник V” одобрена в Сербии

06.01.2021, 17:50, Разное
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Напомним, что в рамках процедуры ускоренной регистрации 23 декабря 2020 года вакцина
получила одобрение регулятора Аргентины (ANMAT). Стоит отметить, что министерство
здравоохранения Беларуси зарегистрировало “Спутник V” на несколько дней раньше,
с учетом данных, полученных при проведении фазы III клинических
исследований в России.

Новым витков в развитии всемирной вакцинации стало соглашение между РФПИ и Правительством Сербии. Такой подход обеспечит вакцинацию одного миллиона человек. Поставки отечественного препарата позволят соседней стране диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса.

Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины “Спутник V” составила 91,4%. Расчет показателей проводился
на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую
инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной
контрольной точке – 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколом
фазы III клинических исследований.

“Вакцина основана на хорошо изученной
платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью.
Сербия уже начала вакцинацию населения против новой коронавирусной
инфекции”, – заверилгенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



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