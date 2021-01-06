В США приняли на вооружение ядерную бомбу с пониженным выбросом углекислого газа

06.01.2021, 17:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Cовет по ядерному вооружению Пентагона одобрил и рекомендовал для государственных закупок новейшую ядерную бомбу W114/ECO (Thumber) от концерна General Hiroshima, отличающуюся пониженным выбросом углекислого газа и соответствующая международным экологическим нормам.

Известно, что боезаряд имеет 14 мегатонн мощности в тротиловом эквиваленте, а использоваться будет в качестве боевой части межконтинентальных стратегических ракет, но главной её особенностью является технология «green air», которая позволяет снизить выброс углекислоты в атмосферу после детонации.

– Мы рады показать всему миру не только нашу силу и решительность, но и ум, не забывающий заботиться о завтрашнем дне. И пускай все остальные знают, что мы, народ Америки, не только умеем играть мускулами, но и стоим на страже спокойствия и мира нашей планеты. И пускай будут уверены, что невиновный ребёнок не пострадает от руки правосудия, а станет полноправным американским налогоплательщиком. Боже, благослови Америку! – заявил глава комиссии по ядерному вооружению Мик Томпсон.

По заявлению создателей технология снижения выброса углекислого газа «green air» создавалась около года, а её технология хранится в строгой секретности.