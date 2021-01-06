Медики объяснили, можно ли заниматься спортом с похмелья

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06.01.2021, 17:26, Разное
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Медики объяснили, можно ли с похмелья заниматься спортом. Многие на утро после употребления спиртных напитков испытывают слабость, тошноту и головные боли. Существует мнение, что быстрее прийти в форму помогут физические упражнения.
Врачи призывают людей быть осторожными. Чтобы избавиться от похмелья, недостаточно просто пропотеть. Тренировка для организма представляет большой стресс, а потеря жидкости еще больше усугубит обезвоживание. В результате увеличится частота сердечных сокращений и температура тела. Кроме того, на такой тренировке высока вероятность получения травм, поскольку реакция становится более замедленной.

В некоторых случаях заниматься спортом все-таки разрешено. Принимая решение о физической нагрузке, стоит учитывать тяжесть похмелья. При негативной симптоматике, которая появилась после распития алкоголя, не изменяется сила и выносливость. Однако важно сократить время тренировки и выбрать для себя среднюю нагрузку. Если после занятия захотелось спать, то нужно это сделать.



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