 

Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

06.01.2021, 17:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская актриса Анна Хилькевич призвала россиян перестать лебезить перед артистами. По ее словам, относиться ко всем людям нужно одинаково, независимо от социального статуса.
Хилькевич не нравится, когда производится разделение на обычного человека и артиста. В качестве примера актриса поделилась ситуацией из жизни. Когда звезда «Универа» переехала в новую квартиру, ее знали не все сотрудники жилищного комплекса. Однажды, заезжая на парковку, она захотела оставить автомобиль на мойку. О своем желании знаменитость пояснила работнику, но получила грубый отказ. Анна Хилькевич удивилась всему происходящему, но не стала вступать в перепалку.

На следующий день сотрудник мойки увидел ее и начал извиняться. Молодой человек заявил, что сначала не узнал знаменитую актрису. Эта история возмущает Хилькевич до сих пор. Она не понимает, почему уважительно и спокойно некоторые общаются только со знаменитыми людьми. Сама же актриса старается не проводить подобное разделение. Она считает, что каждый человек заслуживает на равное отношение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Мнение: А бывает мир без цензуры?

24.07 / Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?

25.12 / Латушко рассказал о страхе Лукашенко перед Путиным

12.10 / Мнение: Выставка подделок русского авангарда в Кельне – детали

01.09 / Мнение: О том, как отмажут Ефремова дальше

17.09 / Хейтеры затравили Риту Дакоту за отдых в Турции без ребенка

28.10 / Мэрию Нижнего Новгорода возглавил победитель «Лидеров России»

07.10 / «Пора уже журналистам объединяться и отстаивать свободу»

25.06 / Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

27.10 / Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска