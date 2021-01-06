Анна Хилькевич призвала россиян не лебезить перед артистами

06.01.2021, 17:26, Разное

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Популярная российская актриса Анна Хилькевич призвала россиян перестать лебезить перед артистами. По ее словам, относиться ко всем людям нужно одинаково, независимо от социального статуса.

Хилькевич не нравится, когда производится разделение на обычного человека и артиста. В качестве примера актриса поделилась ситуацией из жизни. Когда звезда «Универа» переехала в новую квартиру, ее знали не все сотрудники жилищного комплекса. Однажды, заезжая на парковку, она захотела оставить автомобиль на мойку. О своем желании знаменитость пояснила работнику, но получила грубый отказ. Анна Хилькевич удивилась всему происходящему, но не стала вступать в перепалку.

На следующий день сотрудник мойки увидел ее и начал извиняться. Молодой человек заявил, что сначала не узнал знаменитую актрису. Эта история возмущает Хилькевич до сих пор. Она не понимает, почему уважительно и спокойно некоторые общаются только со знаменитыми людьми. Сама же актриса старается не проводить подобное разделение. Она считает, что каждый человек заслуживает на равное отношение.