Мнение: Вы врите, да не завирайтесь!

06.01.2021, 17:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Когда-то мы в комментах к одному посту обсуждали разруху в России. И я выложил своё видео из фоток, на которых Встающая С Колен Страна выглядит как будто после Апокалипсиса. Тотчас прибежал какой-то член (секты Свидетелей Великой России) и стал возмущаться, что вот, совсем мы, русофобы, заврались, выкладываем заброшки и выдаём это за разруху, которой на самом деле в Процветающей Могущественной Стране якобы нет. И я теперь жалею, что не успел у него спросить, но спрошу у его коллег по секте и уровню интеллекта – а ОТКУДА эти заброшки взялись-то, если не от разрухи? Трамп или инопланетяне их телепортировали, что ли, с целью дискредитировать Лучшую В Мире Страну? Так что, дорогие господа ура-патриоты, я, конечно, всё понимаю, вы деньги и/или задание секты отрабатываете, но хотя бы не завирайтесь так нагло! Или хотя бы аргументируйте своё враньё, например, объясните, откуда тогда всё-таки взялись эти заброшки, если разруха тут ни при чём! А ещё лучше приезжайте в Сибирь и попробуйте во время поездки по какой-нибудь трассе Кемерово-Новокузнецк подтвердить, что ни фига в Великой Прекрасной России разрухи нет!