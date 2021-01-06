 

Генерал Романенко: Трамп наломал много дров, и это шанс для Украины

06.01.2021, 17:06, Новости дня
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После проигрыша Дональда Трампа на выборах президента США Украина получила новые возможности в отношениях как с США, так и с Турцией, считает генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко. Об этом он сказал в комментарии изданию “Телеграф”.

Романенко считает, что Украина получила хорошую дипломатическую возможность стать связующим звеном для улучшения отношений между Турцией и США.

“Трамп много наломал дров (с ЕС, с НАТО). После его ухода много что нужно будет налаживать. Почему бы нам не выступить в этом деле посредником? Важно углублять и развивать взаимоотношения между Турцией и Украиной, в том числе – для сдерживания влияния России. В этом заинтересованы и Киев, и Анкара, и, уверен, Вашингтон”, – заявил он.

Комментируя прошедшую в декабре 2020 встречу министров обороны и иностранных дел с их коллегами из Турции, Романенко отметил, что интересы Турции и Украины в черноморском бассейне во многом совпадают, в том числе, – в противостоянии с Россией, которая блокирует свободное использование водного пространства в этом регионе.

Эксперт считает, что Турция за последние 10-15 лет сильно продвинулась в поднятии экономического, военного потенциала, и является хорошим примером для подражания в этой области.

“В октябре в ходе визита президента Украины в Стамбул стороны подробно обсудили актуальные вопросы, в том числе поднимались темы совместного производства современной военной техники: беспилотников, зенитно-ракетного комплекса, корветов. Нам нужно учиться и у Турции, и у США тому, как частники на высочайшем научном уровне обеспечивают армию”, – уверен генерал.

На данный момент в отношениях США и Турции в военной сфере существует определенная напряженность – 14 декабря 2020 года США ввели санкции против Турции из-за покупки у России зенитного комплекса С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот ход “атакой на суверенитет Турции”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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