Спирс увидела на своем снимке “свет божий”

06.01.2021, 17:06, Новости дня

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Американская певица Бритни Спирс 5 января разместила в Instagram селфи, сделанное на фоне окна таким образом, что часть снимка оказалась “засвеченной”.

Певица позирует в кадре в белом наряде с распущенными волосами. При этом лицо артистки снято крупным планом, а на заднем фоне виднеются балюстрада и декоративные растения.

“Похоже, входит свет божий”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии “Грэмми”.

В настоящее время опекуном артистки является ее отец Джейми Спирс. Он получил этот статус в 2008 году после того, как певица спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке попыталась лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В конце декабря Спирс в течение нескольких часов виделась со своими детьми, обменявшись с ними рождественскими подарками.