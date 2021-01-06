 

«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян

06.01.2021, 16:38, Новости дня
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К настоящему моменту в РФ прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

«Больше 1 млн человек в РФ сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.

С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами РФ в 2021 году победит COVID-19. 



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