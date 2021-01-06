Названы продукты, которые нельзя есть перед сном

06.01.2021, 16:34, Разное

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Врачи назвали продукты, которые не рекомендуется есть перед сном. Они могут мешать ночному отдыху, поэтому организм человека полностью не восстановится.

Как заявила терапевт Милена Данченко, изжогу вызывают томаты, грейпфруты, сырой лук и острая пища. Если говорить о шоколаде, зеленом чае и кофе, то там содержится кофеин, который помогает центральной нервной системе оставаться в состоянии бодрствования. В фастфуде присутствует огромное количество жиров. Чтобы нормально перевариться, должно пройти немало времени, поэтому перед сном такая еда запрещена. Жирная пища к тому же нередко вызывает диарею.

Перед сном лучше воздержаться от сухофруктов, поскольку они могут привести к расстройству пищеварительной системы. Не нужно есть и мороженное, так как в продукте содержится много углеводов. Медики не советуют употреблять крепкий алкоголь. Все дело в том, что спиртное провоцирует обезвоживание.

Чтобы обеспечить себе здоровый сон, важно есть продукты, которые приводят к выработке мелатонина. В этот список попали бананы, орехи, киви, рыба, нежирный творог, молоко, белый рис. Употреблять эти продукты рекомендуется в течение всего дня, а не вечером.