 

Названы продукты, которые нельзя есть перед сном

06.01.2021, 16:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи назвали продукты, которые не рекомендуется есть перед сном. Они могут мешать ночному отдыху, поэтому организм человека полностью не восстановится.
Как заявила терапевт Милена Данченко, изжогу вызывают томаты, грейпфруты, сырой лук и острая пища. Если говорить о шоколаде, зеленом чае и кофе, то там содержится кофеин, который помогает центральной нервной системе оставаться в состоянии бодрствования. В фастфуде присутствует огромное количество жиров. Чтобы нормально перевариться, должно пройти немало времени, поэтому перед сном такая еда запрещена. Жирная пища к тому же нередко вызывает диарею.

Перед сном лучше воздержаться от сухофруктов, поскольку они могут привести к расстройству пищеварительной системы. Не нужно есть и мороженное, так как в продукте содержится много углеводов. Медики не советуют употреблять крепкий алкоголь. Все дело в том, что спиртное провоцирует обезвоживание.

Чтобы обеспечить себе здоровый сон, важно есть продукты, которые приводят к выработке мелатонина. В этот список попали бананы, орехи, киви, рыба, нежирный творог, молоко, белый рис. Употреблять эти продукты рекомендуется в течение всего дня, а не вечером.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Стас Садальский возмущён действиями «Ленкома», отстранившего от работы его 76-летнюю коллегу

06.12 / Исследователи обнаружили новый способ защиты мозга после травм на фоне нарушений сна

05.10 / Отец Серафим проведет на Камчатке экологический молебен

04.01 / Филипп Киркоров показал свой особняк в Майами

03.08 / Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

11.11 / Версия: Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

28.09 / На московских рынках и в торговых центрах откроют мобильные военкоматы для граждан Армении

19.10 / Старшенбаум исправила неудачную операцию по увеличению груди

21.09 / В Китае опровергли создание «Новичка», которым предположительно травили Навального

21.07 / Росавиация предложила возобновить международные полеты из шести городов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска