 

“Я офигела”. Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом

06.01.2021, 16:14, Новости дня
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева 6 января в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

По словам ведущей, положительный тест на COVID-19 она сдала, когда готовилась к поездке в Дубай.

“У меня был куплен билет в Дубай на сегодняшнее число, а для того, чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус. Мы вызвали на дом службу и на следующий день приходит положительный результат. Я офигела. Что хочу сказать? Все эти дни чувствовал слабость и заложило нос. Судя по всему, я болею, но болею “по-легкому”, – рассказала Кудрявцева. 

Ведущая вспомнила, что перед этим купила в онлайн-магазине южно-корейские тесты на коронавирус и все они показывали отрицательный результат.

Кудрявцева отметила, что после получения положительного теста изолировалась в своей московской квартире.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 6 января коронавиросом заразилось более 3,27 млн человек, умерли – 59,13 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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