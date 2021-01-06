 

Новый кроссовер Kia Habaniro выехал на тестовые испытания

06.01.2021, 15:54, Новости дня
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Известная компания Kia в настоящее время проводит тестовые испытания нового прототипа кроссовера, построенного на базе концепта Habaniro.

В свою очередь, показанный ранее шоу-кар получит ряд серьезных обновлений. В частности, модель имеет распашные двери. Кроме того, теперь автомобиль отличается редкой радиаторной решеткой, похоже на «нос тигра». Разработчики пока не намерены раскрывать технические параметры нового кроссовера.

Эксперты высказывают мнение, что данный автомобиль получит гибридные установки, а также полностью электрический агрегат. Уже в наступившем году состоится официальная премьера серийной модификации паркетника Habaniro, который в дальнейшем поступит в продажу.



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