Геннадий Зюганов лично проведёт Рождественскую службу в мавзолее им. Ленина

06.01.2021, 15:51, Разное

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Рождественскую ночь всё руководство КПРФ проведёт в Мавзолее Ленина, где, по традиции, состоится всенощное бдение.

Такие богослужения проводятся в Мавзолее ежегодно с 1944 года, однако впервые его возглавит лидер российской Компартии.

Рождественское богослужение в Мавзолее начнётся одновременно со службой в Храме Христа Спасителя. Перед службой Геннадий Зюганов получит благословение Патриарха. Затем он разожжёт кадило от свечи в Храме и приедет на Красную площадь в санях, запряжённых тройкой белых лошадей.

Специально для этого коммунальные службы Москвы прокладывают снеговую дорожку от входа в Зал Церковных соборов к служебной двери Мавзолея.

Право служить Рождественскую службу лидер КПРФ получил в сентябре, когда был рукоположен в иерея. Источники в Компартии сообщают, что с тех пор он не менее часа в день посвящал разучиванию Литургии Святого Иоанна. Именно с неё и начнётся богослужение в Мавзолее.

По завершении литургии Краснознамённый академический ансамбль песни и пляски им. Александрова и хор ветеранов Московского уголовного розыска исполнят праздничные антифоны на музыку Василия Соловьёва-Седого.

На время богослужения в Мавзолее введён особый противоэпидемический режим. Все, кроме певцов, наденут медицинские маски, а саркофаг В.И.Ленина будут обрабатывать безопасным антисептиком после каждого верующего, приложившегося к нему.