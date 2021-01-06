Вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС

06.01.2021, 15:46, Новости дня

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, рекомендовало к использованию производимую американской компанией Moderna вакцину от COVID-19.

«Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение», – говорится в сообщении регулятора в Twitter.

Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия «усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС», передает РИА «Новости».

Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 млн доз данной вакцины.

21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 млн доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.

Тем временем в СМИ сообщают о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.