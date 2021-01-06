Природные пожары под Сочи ликвидированы

06.01.2021, 15:46, Новости дня

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Оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки завершили ликвидацию природных пожаров в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«В среду 13.15 мск завершена ликвидация возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС добавили, что пожар в Дагомысе был потушен в 12:55. В настоящее время природных пожаров в регионе не осталось. В среду в Сочи прошел дождь, до этого там сохранялась теплая сухая погода.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

В пятницу днем загорелась на площади около 500 квадратных метров сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскому лесничеству.

В субботу власти сообщали о том, что огнем было охвачено 5,5 гектара. В воскресенье с рассветом тушение продолжилось. Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.