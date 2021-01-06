 

Природные пожары под Сочи ликвидированы

06.01.2021, 15:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки завершили ликвидацию природных пожаров в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«В среду 13.15 мск завершена ликвидация возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС добавили, что пожар в Дагомысе был потушен в 12:55. В настоящее время природных пожаров в регионе не осталось. В среду в Сочи прошел дождь, до этого там сохранялась теплая сухая погода.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

В пятницу днем загорелась на площади около 500 квадратных метров сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскому лесничеству.

В субботу власти сообщали о том, что огнем было охвачено 5,5 гектара. В воскресенье с рассветом тушение продолжилось. Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Су-27 провел перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

18.12 / В РФ создали материал для «самозалечивающихся» дорог

29.07 / «Аэрофлот» откажет в перевозке иностранцам без справки на коронавирус

17.08 / Помпео прибыл в Доминиканскую республику на инаугурацию президента страны

12.12 / Макаревич: Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел 10 раз

16.08 / Глава МВД Белоруссии пригрозил митингующим ответом на «беспредел»

18.09 / Кравчук требует от боевиков допустить Красный Крест к незаконно удерживаемым в ОРДЛО украинцам

14.09 / США предупредили о наращивании ядерного потенциала Китая

15.11 / Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

16.07 / Адвокат: Выводы в деле Сафронова содержат формальные перечни сведений о гостайне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска