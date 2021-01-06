В мире: Властям Литвы привиделся в РФ дьявол

06.01.2021, 15:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Казалось бы, начало нового года – отличный повод, чтобы перевернуть страницу и наладить когда-то испорченные отношения. Это правило может быть применимо и в политике, и, в частности, для отношений между Россией и прибалтийскими странами. Почему же новое правительство Литвы ударяется в еще большую русофобию – причем настолько, что сравнивает Россию с Сатаной?

Парламентские выборы в Литве (по итогам которых и было сформировано новое правительство страны) проходили в два тура, первый из которых состоялся 11-го, а второй – 25 октября 2020 года. В окончательном итоге консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» получила 50 из 141 мандата. Новую правящую коалицию литовские консерваторы решили создавать с идейно близким «Движением либералов» и Партией свободы. Кандидатом в премьер-министры СО-ХДЛ выставил своего члена Ингриду Шимоните – это экс-глава Минфина и бывший кандидат в президенты на выборах 2019 года. В свою очередь, МИД возглавил председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис (внук знаменитого Витаутаса Ландсбергиса).

Во внутренней политике новая коалиция намерена идти по пути либерализации: расширение прав ЛГБТ, отмена ограничений на продажу алкогольной продукции, введенных предыдущей коалицией. Во внешней же политике «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» пообещал «отстаивать демократические ценности, противостоять нарушениям прав человека и защищать борцов за свободу во всем мире – от Беларуси до Тайваня».

Основной точкой деятельности литовских консерваторов на внешнем направлении будет, очевидно, Белоруссия. В июле 2020-го, то есть еще до президентских выборов в Белоруссии Габриэлюс Ландсбергис инициировал обращение группы литовских парламентариев и европейских депутатов с призывом «возобновить санкции в отношении режима и лиц, ответственных за репрессии против жителей Белоруссии, которые вредят демократическому характеру выборов, являются вмешательством в демократический процесс и процесс политической конкуренции». Уже после того, как выборы состоялись, Ландсбергис-младший и Ингрида Шимоните заявили, что «у Беларуси нет легитимного президента», а «Александр Лукашенко пытается сохранить власть брутальной силой». Ландсбергис и Шимоните призвали ввести санкции против Лукашенко и потребовать от имени Евросоюза новых свободных и демократических выборов.

Другими словами, при новом правительстве Литва продолжает поддерживать белорусскую оппозицию, вводить все новые санкции против Минска и призывать к тому же весь ЕС. Консерваторы готовы делать это, не считаясь с экономическими потерями, которые Литва несомненно понесет – ведь разъяренный Лукашенко постепенно выводит из Прибалтики белорусский транзит.

Еще одним направлением своей деятельности после прихода к власти литовские консерваторы провозгласили продолжение борьбы Белорусской АЭС. Литва уже отказалась приобретать электроэнергию у Белоруссии – и уговорила на это Латвию и Эстонию. И теперь СО-ХДЛ намерен добиваться, чтобы к этому «энергобойкоту» присоединились как можно больше государств.

Что касается России, то желание улучшить отношения с ней является, помнению Габриэлюса Ландсбергиса, «дьявольским» искушением, с которым надо бороться. По его мнению, предложения о нормализации отношений Литвы с Россией «наивны и иллюзорны». Так председатель партии литовских консерваторов ответил тем, кто предлагают официальному Вильнюсу «перезагрузку» в отношениях с соседом.

«Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией – в приходящих от него экспертизах о том, что отношения можно подогреть, улучшить… Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны», – высказался Габриэлюс Ландсбергис о возможности диалога с Москвой. И сделал вывод: у Литвы «нет необходимости» менять проводимую в отношении РФ политику.

«Вызывает недоумение…»

В российском посольстве в Вильнюсе привыкли к всякому – но на сей раз, кажется, удивились и там. «Вызывают недоумение заявления недавно вступившего в должность Министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса об отсутствии необходимости улучшения отношений с Россией. Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее. Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан, многие из которых, как справедливо отмечает сам г-н Ландсбергис, выступают за нормальные добрососедские отношения между нашими странами», – отметили дипломаты.

Политолог Александр Носович считает, что главная соль здесь – в формулировках. «Предложения наладить отношения с Россией – дьявольское искушение, с которым надо бороться, как со смертным грехом. Потому что РФ – это сам Сатана. Подобное религиозное откровение сильно раздвигает границы разговора о внешней политике Вильнюса… Идеология внешней политики, которую озвучивает новоявленный глава МИД, поистине впечатляет. Отношения с Россией – отношения с Дьяволом, и всякий, кто такое предлагает, суля какие-то выгоды, дивиденды, это бес-искуситель», – иронизирует Носович.

Между тем, в самой РФ отношение к Литве неуклонно ухудшается.

Недавно посол Литовской Республики в Москве Эйтвидас Баярунас в беседе с государственным телевидением своей страны LRT не без досады сказал: «Если говорить об отношении к Литве, то оно нас не удовлетворяет. Зачастую складывается стереотип, что мы "маленькая, злобная, русофобская страна, которая думает только о том, как навредить России"». Посол делает вывод, что «мы должны как-то дистанцироваться от этого» и работать над улучшением образа Литвы в российском общественном мнении.

«Новых рецептов здесь нет – нужно говорить о себе, приглашать журналистов из других стран активнее приезжать в Литву», – считает Баярунас. «Естественно, время уходит, и если раньше люди вспоминали праздники в Паланге, то сейчас, конечно, все по-другому, особенно если речь идет о молодежи. Например, молодые люди все меньше знают о Литве и меньше путешествуют по ней. Для российской молодежи турецкие курорты, наверное, более приемлемы, чем Паланга, которая для старшего поколения была Меккой России», – сокрушается дипломат.

Также он советует прибегнуть к литовской «мягкой силе» – и называет конкретные имена. «В культурном плане ситуация в Москве вам наверняка известна – это настоящее чудо. Здесь, за углом, находится Театр Вахтангова, которым руководит литовский режиссер Римас Туминас; Недалеко от нас находится Театр Владимира Маяковского, режиссер которого – тоже литовец, Миндаугас Карбаускис. На московских сценах играют литовские актеры, такие как Ингеборга Дапкунайте и другие», – восторгается Эйдмунтас Баярутис. Он цитирует шутку литовской театральной тусовки: «Вы, литовцы, до сих пор говорите об оккупации, но все наоборот – теперь Москва оккупирована литовской культурой».

Также литовский посол с горечью вспоминает, как в его бытность генеральным консулом в Санкт-Петербурге все тамошние супермаркеты были завалены литовским сыром – а сейчас производителям из Литвы остается о таком только мечтать.

Своими же руками

Александр Носович напоминает, что Вильнюс разрушил отношения с Россией собственными руками. Как приглашать российских журналистов, если Литва ежегодно пополняет свой «черный список» представителями прессы, культуры, общественных кругов РФ? Неоднократно имели место случаи, когда российских журналистов останавливали на границе и выдворяли из Литвы – или их материалы казались литовским властям недостаточно подобострастными, или те просто работали на «неправильные» СМИ. Если кого из российских журналистов в Литве рады видеть, то только «борцов с режимом», поливающих Россию помоями и мечтающих об ее дезинтеграции. Не стоит забывать о регулярном проведении в Вильнюсе «Форумов свободной России», участники которых мечтают о перевороте и смуте в РФ – при полном сочувствии и поддержке литовских властей.

Что касается литовских театральных деятелей, работающих в РФ – то на родине националисты напрямую обвиняют их практически в предательстве. Нападкам подвергся и вышеупомянутый Миндаугас Карбаускис, родной брат которого Рамунас возглавляет партию Союз крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ), руководившую прошлым правительством. В силу этого родства Рамунаса Карбаускиса уличали в том, что он якобы является «скрытым агентом влияния Москвы» и хочет проводить в Литве «пророссийскую политику». Рамунасу Карбаускису приходилось в течение многих лет отбиваться от этих обвинений.

То же самое и с литовскими товарами на российских прилавках – начиная с 2014 года Литва всегда была в первых рядах тех, кто неуклонно требовал ужесточения антироссийских санкций. Естественно, Литовская Республика получила соответствующую «ответку», больно ударившую по тамошним производителям продуктов.

Теперь же антироссийская линия Литвы усилится еще больше. Политолог Алексей Ильяшевич даже полагает, что по степени влиятельности Габриэлюс Ландсбергис затмевает нынешнего президента Литвы Гитанаса Науседу – к слову, самого вышедшего из кругов, близких к возглавляемому Ландсбергисом-младшим «Союзу отечества – Христианским демократам Литвы». Вплоть с начала 90-х «династия» Ландсбергисов является в Литве наиболее влиятельной, ее представители оказывали сильнейшее воздействие на политику государства. Крайне же отрицательное отношение «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса к современной РФ ни для кого секрета не составляет.

Ильяшевич приводит наглядный пример – еще до вступления в должность Ландсбергис-младший начал натравливать президента Литвы на Польшу – где в ту пору обострились протесты против закона, запрещающего аборты. И вот что Габриэлюс Ландсбергис говорил накануне недавней встречи лидеров двух государств: «Я думаю, на проходящих сегодня беседах будет обращено внимание на то, что Литва не станет делать вид, что слепа, что определенные проблемы в сфере прав человека существуют. Государство, которое выдвигает высокие требования к нынешним соседям – я имею в виду Беларусь, грубые нарушения прав человека, происходящие там – должно бы применять такие же требования и к себе».

Ильяшевич констатирует: «Науседа не возмутился, что какой-то "мажор" указывает ему, как вести переговоры с президентом соседней страны. Напротив, он выполнил рекомендации Ландсбергиса и поддержал польских протестующих. Сколько таких ситуаций мы увидим в новом году? Лидер консерваторов может (и наверняка будет) использовать внешнюю политику, чтобы превратить Науседу в "свадебного генерала"».

Возвращаясь же к теме литовско-российских отношений, можно сделать вывод, что фраза о «дьявольском соблазне» – она очень любопытная. Оказывается, американскому соблазну «денег и свободы» поддаться можно, а российскому – нельзя. Но отраден тот факт, что РФ наконец-то научилась создавать «соблазны», а значит «мягкая сила» работает.

Теги:

Литва

,

территория СССР

,

Россия и Литва