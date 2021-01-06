Фильм «Последний богатырь: Корень зла» в отечественном прокате собрал более миллиарда рублей

06.01.2021, 15:42, Разное

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Премьера продолжения фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» прошла первого января этого года. Фильм собрал в прокате более одного миллиарда российских рублей.

Режиссером комедии стал Д. Дьяченко, который ранее работал над популярными фильмами «О чем говорят мужчины» и «День Радио». Над ее созданием работали сразу несколько студий: Black and White, Yellow, Disney. Также принимал участи телеканал «Россия». В фильме снимались известные российские актеры: Е. Яковлева, Е. Вилкова, Мила Сивацкая, К. Зайцев, В. Хориняк и другие.

Лента рассказывает о продолжении невероятных приключений жителя Москвы в сказочной стране. Первая часть была представлена публике в 2017 году. Тогда фильму удалось обогнать «Холопа» и побить установленный в то время кассовый рекорд. Сказка-фэнтези «Последний богатырь» стала настоящим кассовым хитом и собрала в прокате более полутора миллиардов рублей.

Продолжение культовой сказки на сегодняшний день – единственный фильм, который заработал такую сумму после открытия кинотеатров.