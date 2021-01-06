 

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

06.01.2021, 15:42, Разное
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Популярная российская ведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом. В социальной сети Instagram она обнародовала результат теста на COVID-19.
Перед Новым годом после похода на утренник заболела дочь ведущей Мария. В связи с этим праздник звездная семья встретила дома, не приглашая родственников и друзей. Сейчас дочь Кудрявцевой уже идет на поправку.

Лера Кудрявцева планировала провести зимние каникулы в солнечном Дубае. Перед полетом она сдала тест на коронавирус. Результат анализа оказался положительным, поэтому знаменитость отменила поездку.

По словам ведущей, она переносит коронавирус в легкой форме. В комментариях к публикации звездные коллеги и подписчики пожелали Кудрявцевой скорейшего выздоровления.



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