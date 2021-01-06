Рождественский сочельник: Как правильно провести праздник

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06.01.2021, 15:42, Разное
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Сегодня, 6 января, православные будут отмечать Рождественский сочельник. Он празднуется накануне Рождества Христова. Важно знать, как правильно отметить эту дату, ведь многое нельзя делать в святой вечер.
История праздника
Праздник таит себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Господь были разлучены грехом. Человек, как бы не хотел встретиться с Богом, не мог к нему прийти. В конце III – начале IV веков все христиане начали праздновать Рождество и Крещение Спасителя 6 января и назвали этот день Богоявлением.

Традиции Рождественского сочельника
Считается, что в сочельник нужно готовиться к Рождеству. В этот день принято не употреблять пищу с момента появления на небе первой звезды. Соответствующая традиция связана с преданием в возникновении Вифлеемской звезды, которая пояснила о рождении Христа.

После поста принято есть кутью с добавлением меда и фруктов. Вечером семьи обычно собираются на праздничный ужин, где должны преобладать постные блюда. После окончания трапезы верующие отправляются в храм на богослужение.

Изображение взято с: commons.wikimedia.org
Что запрещается делать в сочельник
Считается, что под запретом находятся домашние дела. Кроме того, нельзя ругаться, ссориться и сквернословить. В святой вечер запрещено употреблять спиртные напитки, также не принято охотиться или же идти на рыбалку. В этот список попало и гадание.

За праздничный стол нельзя садиться в старой или же грязной одежде. В этот день важно проявлять свою щедрость по отношению к другим. Нельзя выносить мусор, шить, заниматься рукоделием, чтобы не притянуть к себе несчастья.

Изображение взято с: pixabay.com
Что можно делать в сочельник
В Рождественский сочельник принято исповедоваться, чтобы Родившегося Христа встретить чистыми и обновленными. Чтобы сопутствовала удача принято колядовать и впускать в дом те, кто это делает.

Праздничный ужин желательно устроить в родительском доме. Вечером вместе с родственниками принято выходить во двор и высматривать путеводную звезду.



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