Мнение: Почему в России много пессимистов?
06.01.2021, 15:36,
Разное
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Конечно, чуть поменьше, чем в Великобритании или Италии, но все-равно много…
40% россиян считают, что 2021 год будет таким же скверным, как и 2020-ый…
47% предполагают, что 2021 год станет годом экономических проблем.
И лишь 6% россиян считают, что наступивший год станет периодом экономического процветания.
Индекс экономической надежды россиян сравнялся с показателем 1998 года и составил минус 41 процентный пункт. Самый низкий уровень индекс фиксировался в 2013 году (минус 43 п.п.). На самом высоком уровне показатель был в 2006 году (9 п. п.).
Это данные исследования Gallup International, в котором приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира.
Справедливости ради надо сказать, что жители Великобритании пессимистичнее россиян. Индекс экономической надежды населения Великобритании – минус 62 п.п. Куда большие пессимисты, нежели россияне – болгары и итальянцы. Индекс экономической надежды Болгарии и Италии – тоже отрицательный, минус 59 п.п.
А самые оптимистичные люди живут в Нигерии, там индекс экономической надежды плюсовой – 58 п.п. С оптимизмом встретили 2021 год жители Азербайджана (+47 п.п.) и Вьетнама (+ 45 п.п.).
Неужели в Нигерии, Азербайджане или Вьетнаме народу живется лучше, чем в Великобритании, Италии или России?
Иллюстрация отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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