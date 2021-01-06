Возле курорта Буковель в отеле произошел пожар, эвакуировали 25 человек– ГСЧС

06.01.2021, 15:22, Новости дня

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В селе Поляница Ивано-Франковской области 6 января горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа “Салют Буковель”. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области.

В ГСЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 3.48. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил здание площадью 250 м². Существовала угроза распространения огня на соседние здания, отметили спасатели.

Сразу после возгорания собственники жилого дома вывели на свежий воздух 25 человек, рассказали в Госслужбе по ЧС.

К тушению пожара были привлечены 24 спасателя и восемь единиц техники. Они локализовали пожар в 5.54, а в 7.18 –ликвидировали.

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