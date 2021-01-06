Возле курорта Буковель в отеле произошел пожар, эвакуировали 25 человек– ГСЧС
06.01.2021, 15:22,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В селе Поляница Ивано-Франковской области 6 января горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа “Салют Буковель”. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области.
В ГСЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 3.48. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил здание площадью 250 м². Существовала угроза распространения огня на соседние здания, отметили спасатели.
Сразу после возгорания собственники жилого дома вывели на свежий воздух 25 человек, рассказали в Госслужбе по ЧС.
К тушению пожара были привлечены 24 спасателя и восемь единиц техники. Они локализовали пожар в 5.54, а в 7.18 –ликвидировали.
https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/3575268469259629
Смотреть комментарии → Комментариев нет