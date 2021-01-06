 

Больницы Мариуполя за 2020 год получили от металлургических комбинатов более 200 тыс. м³ кислорода

06.01.2021, 15:22, Новости дня
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В течение прошлого года металлургический комбинат имени Ильича передал в больницы Мариуполя Донецкой области 206 тыс. м³ кислорода на общую сумму почти 11,5 млн грн, пишет со ссылкой на пресс-службу предприятия “Обозреватель”. 

183 тыс. м³ поставили в отделения для лечения больных коронавирусной инфекцией. В 2019 году больницы получили 53 тыс. м³ на сумму 1,5 млн грн.

В компании отметили, что Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы “Метинвест” регулярно безвозмездно поставляют кислород в больницы города, но с началом пандемии коронавируса объем поставок пришлось увеличить.

Группа “Метинвест” инвестировала 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры, которая включает 343 точки подачи кислорода к больничным койкам. С помощью меткомбинатов “Азовсталь” и имени Ильича в городской больнице№9 подключили 112 кислородных точек, в горбольнице №4 – 131 точку, в больнице скорой медицинской помощи – 40 точек, 60 точек – в городской больнице №1.

“Группа Метинвест всегда поддерживает Мариуполь в решении сложных вопросов. Так, и с началом пандемии коронавируса металлурги совместно с фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского первыми пришли на помощь городской системе здравоохранения, поставив в больницы 15 аппаратов ИВЛ, более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В свою очередь меткомбинат имени Ильича безвозмездно обеспечивает больницы кислородом в полном объеме”, – отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича группы “Метинвест” Тарас Шевченко.

Меткомбинаты проложили больше трех тысяч метров кислородных сетей, а также смонтировали систему автоматической безопасности и построили девять рамп для закачки кислорода на 324 баллона.

Комбинаты направили своих профильных специалистов в городские больницы, они работают круглосуточно для обеспечения бесперебойной поставки кислорода к больным COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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