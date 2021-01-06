Филатов показал девятимесячного сына

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06.01.2021, 15:22, Новости дня
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Фронтмен украинского музыкального проекта The Manеken продюсер Евгений Филатов 5 января разместил в Instagram совместное фото с девятимесячным сыном Александром.

Снимок был сделан в овощном отделе супермаркета. Филатов позирует в кадре, держа сына на руках.

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Публикация от The Maneken (@themaneken)

Александр – первый ребенок Филатова и его жены, лидера украинской группы Onuka Наты Жижченко. Он родился весной 2020 года. В августе певица заявила, что никогда не мечтала о детях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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