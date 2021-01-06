Недорогой кроссовер Renault представят 28 января

06.01.2021, 15:02, Новости дня

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Французская автомобильная компания Renault озвучила дату презентации нового паркетника Renault Kiger.

Еще годом ранее публика смогла ознакомиться с прототипом кроссовера, однако 28 января состоится показ серийной модификации. Первыми смогут приобрести французскую новинку Kiger жители Индии, однако в дальнейшем кроссовер поставят на глобальный рынок. Прямыми конкурентами в своем сегменте станут Hyundai Venue, Kia Sonet.

Предполагается, что под капотом установят 1-литровый бензиновый мотор на 70 л.с. мощности, а также позже появится модификация на 95 л.с. Кроме того, клиенты смогут выбрать кроссовер с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.