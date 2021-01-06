На дорогах обнаружили обновленную версию Jeep Wrangler

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06.01.2021, 15:02, Новости дня
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В Сети появились снимки нового внедорожника Jeep Wrangler, который обладает половинчатыми дверьми.

Вместе с тем производитель ранее не анонсировал подобных изменений, тогда как эксперты уже дали транспортному средству имя Half-Door. Актуальное поколение внедорожника презентовали 4 года назад в США, тогда как за это время были предложены самые разнообразные модификации. В частности, аналогичное исполнение дверей уже ранее удалось обнаружить в прямом конкуренте – Ford Bronco.

Под капотом прототипа презентовали новый 6,4-литровый бензиновый двигатель, однако его уровень производительности пока засекречен. Кроме того, автомобиль удерживают для более знакового мероприятия, на котором и состоится официальный дебют.



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