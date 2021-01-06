ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

06.01.2021, 14:54, Новости дня

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Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и продолжает поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз не признает новый состав парламента Венесуэлы, и мы продолжим поддерживать единственного [с точки зрения Брюсселя] законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо. Для нас Хуан Гуайдо – это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента. Дискуссия между странами ЕС по отношениям с Венесуэлой продолжается», – цитирует ТАСС Стано.

Напомним, 6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

США и ЕС отказались признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле. В МИД РФ подчеркнули, что выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы соответствовали стандартам прозрачности и демократии.