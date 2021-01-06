Ракету «Сармат» назвали посланием РФ США

06.01.2021, 14:54, Новости дня

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Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» является посланием РФ к избранному президенту США Джо Байдену, Москва надеется, что новая администрация США будет сговорчивее при подписании соглашений по вооружениям, информирует иранское информационное агентство Akharin Khabar.

«Сармат» – это своего рода «послание», весть о текущих возможностях РФ и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», – говорится в статье, передает РИА «Новости».

Основная цель нового ракетного комплекса – преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания.

Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что РФ ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал» или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет».

«Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне», – считает автор.

Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист.

Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.