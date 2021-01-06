 

Россиян предупредили о вреде переедания в праздники

06.01.2021, 14:54, Новости дня
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Людям необходимо помнить о режиме питания в период новогодних праздников и следить за свежестью продуктов, сообщила сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

По ее словам, в честь Нового года обычно готовится множество блюд, однако перегружать организм едой не следует, чтобы не усугубить состояние, передает РИА «Новости».

Специалист пояснила, что особенно осторожным необходимо быть людям с хроническими заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом: переедание приводит к обострению язвы желудка, панкреатита и других заболеваний. 

«Обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам», – подчеркнула сенатор. 

Кусайко добавила, что лучшим выбором станут приготовленные из свежих продуктов легкие блюда без большого количества жиров и простых углеводов. Также важно, чтобы на столе было достаточно овощей и фруктов.

Сама же сенатор заявила, что предпочитает рыбу, морепродукты, птицу и овощи, продукты она готовит на пару. Лучшим подарком к празднику, по ее мнению, станет здоровье, поэтому людям необходимо следить за его состоянием.

Ранее врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург сообщил газете ВЗГЛЯД, что количество страдающих ожирением людей растет с каждым годом. Виной всему – пониженная физическая активность и неправильное питание.



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