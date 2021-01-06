Российские ученые озвучили несколько вариантов развития ситуации с Covid-19

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06.01.2021, 14:50, Разное
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Российские исследователи пришли к выводу, что есть два варианта развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Итог зависит от того, будет ли вирус мутировать.
Согласно первому сценарию, если не будет мутации, у населения РФ появится коллективный иммунитет к заболеванию. И в результате эпидемия пойдет на спад.

Если же Covid-19 будет мутировать, иммунитет придется вырабатывать с помощью вакцинации. Как и в случае с гриппом, ее нужно проводить ежегодно.

Сейчас сложно спрогнозировать, как будут развиваться события. Согласно статистике, в РФ еще не было зафиксировано мутации вируса, однако в других странах уже обнаружены новые штаммы. Доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщила, что спад эпидемии ожидается уже к началу весны этого года, но коронавирусная инфекция все равно останется в числе респираторных заболеваний. Поэтому не стоит забывать о безопасности и средствах индивидуальной защиты.

Российские эксперты большие надежды возлагают на вакцинацию.



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