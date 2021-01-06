В 2021 году спрос на новые автомобили в России существенно снизится

06.01.2021, 14:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский автомобильный рынок претерпел ряд изменений. В связи с повышением цен, падением курса рубля, дефицитом моделей многие жители Российской Федерации не смогут приобрести новое авто в 2021 году.

Сергей Асланян, автомобильный эксперт, сообщил, что российскому авторынку не удастся полностью восстановиться. В прошлом году он смог удержаться на плаву благодаря инерции. А в этом году причин для роста продаж нет.

По словам эксперта, значительно выросла стоимость легковых автомобилей. В этом году бюджетная иномарка или транспортное средство отечественного производства обойдется россиянам в 1 миллион рублей. Также в сторону повышения будет пересмотрена стоимость новых моделей.

С мнением эксперта согласился Кирилл Форманчук, президент Федерации владельцев автомобилей в Свердловской области. Также он подчеркнул, что в прошлом году курс евро вырос на 33%. Это значит, что стоимость автомобилей увеличится примерно на 25%.