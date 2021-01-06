 

В 2021 году спрос на новые автомобили в России существенно снизится

06.01.2021, 14:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский автомобильный рынок претерпел ряд изменений. В связи с повышением цен, падением курса рубля, дефицитом моделей многие жители Российской Федерации не смогут приобрести новое авто в 2021 году.
Сергей Асланян, автомобильный эксперт, сообщил, что российскому авторынку не удастся полностью восстановиться. В прошлом году он смог удержаться на плаву благодаря инерции. А в этом году причин для роста продаж нет.

По словам эксперта, значительно выросла стоимость легковых автомобилей. В этом году бюджетная иномарка или транспортное средство отечественного производства обойдется россиянам в 1 миллион рублей. Также в сторону повышения будет пересмотрена стоимость новых моделей.

С мнением эксперта согласился Кирилл Форманчук, президент Федерации владельцев автомобилей в Свердловской области. Также он подчеркнул, что в прошлом году курс евро вырос на 33%. Это значит, что стоимость автомобилей увеличится примерно на 25%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Анастасия Заворотнюк почти каждый день общается с батюшкой по телефону

02.08 / Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие звезды на премьере фильма “Хэппи-Энд”

10.11 / Принуждение к миру: Путин одним документом прекратил войну в Карабахе

11.07 / Лили Джеймс и Крис Эванс в парке Лондона: первые фото пары

11.09 / «При постоянной прослушке микрофона это нормально» – разработчики приложения Госуслуг объяснили высокий расход батареи

27.06 / Роспотребнадзор отменил для отдыхающих в санаториях требование о справках об отсутствии коронавируса

07.07 / Элина Камирен хочет через судебных приставов взыскать алименты с Александра Задойнова

12.07 / «Планета икс» это черная дыра?

28.08 / Скандалы: Спасти человечество

04.07 / Личное: Радуга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска