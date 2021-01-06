 

Эксперты назвали новую причину для лишения россиян водительских прав

06.01.2021, 14:50, Разное
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Российские эксперты озвучили новую причину, которая позволяет лишать автомобилистов прав. Водители могут понести наказание за использование электронных устройств для номеров.
По словам специалистов, данная рамка позволяет скрыть от камер видеонаблюдения информацию о государственных номерах транспортного средства. Управление приспособлением осуществляется из салона. Достаточно сделать одно нажатие и плашка с номерами перемещается так, что рассмотреть надпись невозможно.

За такие хитрости автомобилиста могут лишить водительских прав на 1-3 месяца или выписать штраф на сумму 5000 рублей. Стоит отметить, что водитель транспортного средства понесет наказание даже в том случае, если во время остановки устройство было не активировано.

Екатерина Соловьева, юрист, сообщила, что при возникновении подозрений сотрудник ГИБДД имеет полное право направить автомобиль на экспертизу. Чтобы избежать наказания, эксперты не рекомендуют использовать «шпионские устройства».



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