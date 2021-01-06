 

Мнение: Зачем обязательно отмечать с салютами?

06.01.2021, 14:34, Разное
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Добрый вечер. А скажите кто-нибудь, почему обязательно Новый год надо отмечать с громкими дурацкими салютами, начинающимися причём ещё задолго до праздника? Для животных, например, это вредно. Ладно, у меня Гафса почти не боится, но постоянно потом в Кировском слышишь или читаешь в объявлениях – там собака заболела на нервной почве, здесь перепрыгнула через забор и убежала, тут сорвалась с поводка на прогулке и тоже потерялась… И, может, сейчас как собачник задам глупый вопрос, но мне всему интересно – так ЗАЧЕМ в них всё же бабахать обязательно нужно, причём ещё с начала зимы? Или я чего-то не понимаю и без этих дурацких выстрелов новый год таки не наступит?

Источник: Достало



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