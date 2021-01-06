В Украине на Рождество полиция усилит меры безопасности – МВД Украины

06.01.2021, 14:30, Новости дня

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На рождественские праздники в Украине более 25 тыс. полицейских и 1,5 тыс. нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность. Об этом 6 января сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, пишет пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

По его словам, подразделения полиции и Нацгвардии будут дежурить вблизи культовых сооружений, а также в местах массового скопления и празднования граждан. Правоохранители подсчитали, что в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тыс. граждан.

По словам Ярового, с 6-го по 11 января на усиленный режим службы переведены и подразделения ГСЧС, которые накануне обследовали церковные сооружения, где будут проходить богослужения.

“На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей, более 2 тыс. единиц техники и восемь воздушных судов ГСЧС, в частности самолет Ан-26 в медицинском варианте в аэропорту Киев им. Игоря Сикорского. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов”, – рассказал Яровой.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3630714637015201

В КГГА сообщали, что новогодние локации в Киеве прекратят работу на время локдауна 8–24 января.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января.