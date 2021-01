13 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 – журналист

06.01.2021, 14:30, Новости дня

13 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой помочь странам “Восточного партнерства” в получении вакцин от COVID-19. Об этом 6 января в Twitter сообщает редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Помимо Украины, представители стран – членов ЕС просят помочь Молдове, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси. В отправленном Еврокомиссии письме они отметили, что границы Евросоюза не будут в безопасности, если ЕС не окажет поддержку своим ближайшим соседям.

Письмо подписали главы министерств иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 6, 2021

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”.

В мае прошлого года Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.