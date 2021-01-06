“Апофеоз смехоямы”. Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа

06.01.2021, 14:30, Новости дня

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Российский музыкант Юрий Лоза высмеял манеру чтения с листа юмориста Евгения Петросяна. Пост он обнародовал в Facebook.

“Словечко новое придумал – смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы. К примеру, то, что творилось последние несколько дней, вызывало у меня острое чувство сострадания к создателям и участникам различных якобы ржачных шоу, пытающихся, как говорится, “выдавить воду из камня” – то есть, найти что-то новое в теме пьянства на новогоднем празднике”, – написал он.

Лоза заявил, что уже в исполнении сатирика Аркадия Райкина эти хохмы попахивали похождениями поручика Ржевского.

“Повсеместное “пересаливание лицом”, как говорил Жванецкий, только усугубило и без того безрадостную картину деградации юмора. Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета”, – отметил Лоза.

Пост он сопроводил снимком Петросяна в роли главного героя картины “Крик” норвежского художника Эдварда Мунка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3674055202673132&id=100002060649390

Лоза не уточнил, какие именно шоу подразумевает в своем посте.

В частности, на YouTube-аккаунте телеканала “Россия 1” опубликовали видео “Встречаем Новый год со смехом! Юмор года. Выпуск 2”, в котором Петросян читает с листа.

ВИДЕОВидео: Россия 1 / YouTube

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1970–1980-х годах играл в ансамбле “Веселый калейдоскоп”, группе “Интеграл”, “Зодчие”. В 1987 году начал сольную карьеру. Наиболее известные его песни – “Плот”, “Пой, моя гитара!”, “Девочка сегодня в баре”.