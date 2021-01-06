Вучич поздравил Путина с Рождеством

06.01.2021, 14:02, Новости дня

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Сербский лидер Александр Вучич направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Рождества, сообщили в пресс-службе президента Сербии.

«Направляю Вам и всем православным христианам Российской Федерации сердечные поздравления с Рождеством с искренними пожеланиями провести его в добром здоровье, мире и благополучии. Пусть этот самый радостный праздник примирения, согласия и семейной гармонии принесет во все сердца любовь и добрую волю, а в дома – счастье и успехи», – сообщается на сайте сербского лидера.

Он отметил, что Сербия и РФ «даже в это время неопределенности» проявили близость и крепкую дружбу. Вучич поблагодарил Путина за поддержку интересов сербского народа и Сербской православной церкви в Косове и Метохии, а также за личный вклад в завершение работ по украшению храма Святого Саввы в Белграде.

Кроме того, президент Сербии направил письмо с поздравлениями Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку.