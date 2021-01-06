 

Врачи предостерегли от попыток восстановить вкус горчицей и перцем после COVID-19

06.01.2021, 13:58, Разное
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Врачи предостерегли людей, перенесших COVID-19, от попыток восстановить вкус посредством перца и горчицы. Также не стоит использовать аджику или же спирт.
Некоторые пытаются натереть язык вышеназванными продуктами, но этот метод является неэффективным. Напротив, раздражается слизистая оболочка, происходит воспалительный процесс. После перенесенного коронавируса нужно создать условия покоя, рекомендуется соблюдать специальную диету, куда не входит пища с острыми приправами. Врачи заявляют, что помогут вернуть функцию противоотечные препараты. Вкусовые рецепторы освобождаются из-под действия отека, поэтому начинают полноценно работать.

При заражении COVID-19 вкус и запах пропадают из-за того, что происходит поражение чувствительного эпителия носа. Эта функция может восстанавливаться от 2 до 3,5 месяцев. В данном процессе помогут витамины В, В1 и В6, а также препараты, содержащие пиридоксина гидрохлорид. Кроме того, присутствует риск, что вкус к человеку не вернется и вовсе. В данном случае нужно обращаться не только к отоларингологу, но и неврологу.

Сначала проводится комплексное обследование: осмотр врача, МРТ головного мозга, анализы на возможные аллергены. Только медик способен определить степень утраты функций и составляет план лечения. Если самостоятельно начать принимать какие-либо препараты, то можно получить ожог слизистых



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