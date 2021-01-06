iPhone 13 Pro: Экран LTPO, 120 Гц и Freesync

06.01.2021, 13:58, Разное

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Стали известны подробности о следующем поколении смартфонов от компании Apple. Согласно данным инсайдеров, iPhone 13 Pro оснастят дисплеем LTPO с обновлением в 120 Гц и Freesync, экран основной модели iPhone 13 будет попроще.

Продукция американской компании Apple традиционно вызывает повышенный интерес у любителей технологий. Новое поколение смартфонов iPhone выйдет на рынок только осенью текущего года, однако подробности его оснащения блогеры-инсайдеры опубликовали уже сейчас. В соответствии с их информацией, особое внимание к себе привлечет iPhone 13 Pro, а также Pro Max-модели. В них производитель установит LTPO-панель, в то время как в базовой модификации экран будет проще. Частота обновления изображения в расширенных версиях соответствует 120 Герцам, кроме того, в них присутствует также технология Freesync для устранения искажений при игре.

Каким будет показатель смены картинки на дисплее iPhone 13, пока не известно. Но основными поставщиками экранов для новой генерации iPhone станут южнокорейские LG Display и Samsung Display. Как сообщают СМИ, в тринадцатом «яблочном» смартфоне будет как минимум два варианта диагонали, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма в iPhone 13 Pro Max. Используемые в более продвинутых моделях LTPO-панели ранее уже проявили себя в Samsung Galaxy Note20 и S20. Их отличают хорошие показатели энергоэффективности и плавное и сглаженное изображение при высокой частоте его смены.

В iPhone 13 при этом стоит ожидать только LTPS-экраны. Всего американский IT-гигант заказал порядка 160 миллионов дисплеев у LG и Samsung, при этом около четверти из них предназначены для младшей модели аппарата. Также из публикаций техноблогеров известно, что для создания OLED-панелей в Samsung было принято решение задействовать люминесцентный материал M11, дебютировавший в смартфонах Galaxy S21. Если планам Apple ничего не помешает, то презентацию iPhone 13 можно ожидать уже в сентябре 2021 года.