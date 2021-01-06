Разработан «умный» гидрогель для трехмерной печати

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06.01.2021, 13:58, Разное
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Американские инженеры Rutgers разработали «умный» гель, который можно использовать для печати трехмерных изображений. Он способен приобретать новую форму и отображать цвета под воздействием света.
Эксперты основывались на удивительную способность головоногих моллюсков (кальмаров, осьминогов, каракатиц) изменять текстуру и цвет кожи. Они это делают для коммуникации друг с другом или при возникновении опасности. Данная способность позволяет им защитить себя.

Известно, что в коже моллюском содержатся тысячи хроматофор, окруженных мускулами и нервами. Окрас меняется во время деформации мешочка, наполненного пигментными гранулами. Именно этот подход использовала группа ученых. Руководитель исследования – профессор Хо-Вон Ли.

«Умный» гель является податливым материалом. Состоит он из полимерных молекул. По словам ученых, гидрогель может использоваться для создания гибких дисплеев, мягких камуфляжей для военных или робототехники.



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