Митрополит ПЦУ Александр о томосе: Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась

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06.01.2021, 13:38, Новости дня
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Томос об автокефалии Православной церкви Украины восстановил историческую справедливость в отношении украинской церкви, заявил в интервью “Обозревателю” митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

“Во-первых, благодаря принятому историческому решению о подписании томоса вселенским патриархом Варфоломеем была восстановлена историческая справедливость. Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась. Во-вторых, благодаря этому решению раскол, который терзал церковь десятилетиями, был преодолен, исцелен. И это, наверное, самое важное, что исходит из дарования автокефалии украинской церкви, что зафиксировано в томосе”, – подчеркнул митрополит.

Он отметил, что церковный раскол в Украине был искусственно создан Московской патриархией и спецслужбами.

“Причин возникновения раскола было две. Одна – это непонимание тогдашними церковными функционерами, и в Украине в том числе, неизбежности исторического процесса распада Советского Союза и крушения того тоталитарного фундамента КГБ, на котором стоял этот колосс и одной из опор которого была созданная [советским диктатором Иосифом] Сталиным “красная” церковь. Другая причина, но она уже вторичная – раскол был искусственно создан Московской патриархией и спецслужбами, чтобы, руководствуясь принципом “разделяй и властвуй”, получить политическое влияние в Украине, а церковной власти в Москве – иметь преимущество перед властью политической. Мол, вы страну не уберегли, а мы церковными “узами-скрепами” это единство держим. Как видим, ни в первом, ни во втором случае никаких церковно-канонических аргументов нет. Как мы знаем, именно религиозный фактор сыграл свою роль и в полной мере сказался на попытке аннексии большей части территории Украины. Пятой колонной стал проповедующий “русский мир” Московский патриархат”, – резюмировал Драбинко.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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